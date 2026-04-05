Происшествия

Пожар в гостинице Kausar: пострадали два человека

При пожаре в гостинице Kausar в Бишкеке пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в результате пожара пострадали двое мужчин. Их имена уточняются. Оба отравились угарным газом. Уточняется, что они получили первую медицинскую помощь на месте. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, гостиница расположена на улице Курганской в Свердловском районе.

Сообщение о возгорании поступило днем. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы три расчета и оперативный штаб. О причинах ЧП пока не сообщается.
Материалы по теме
В Бишкеке произошел пожар в гостинице Kausar
Густой дым и запах гари в районе Аламединского рынка: близ БЧК горит объект
Ночной пожар в городе Ош унес жизнь мужчины
Бильярдный клуб загорелся под городом Ош: пожар тушили три расчета
Горит рынок «Дордой Джунхай»: на месте работают пожарные
Пожарную сигнализацию обновят в школах и детсадах Бишкека
На улице Тимирязева в Бишкеке произошел пожар. Пострадавших нет
В Таможенной службе рассказали подробности пожара в ее административном здании
В Бишкеке сгорела крыша здания Таможенной службы
Трагедия в Узгене. Подробности пожара, унесшего жизни четверых детей
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
