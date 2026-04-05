Пожар в гостинице Kausar: пострадали два человека

При пожаре в гостинице Kausar в Бишкеке пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в результате пожара пострадали двое мужчин. Их имена уточняются. Оба отравились угарным газом. Уточняется, что они получили первую медицинскую помощь на месте. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, гостиница расположена на улице Курганской в Свердловском районе.

Сообщение о возгорании поступило днем. В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы три расчета и оперативный штаб. О причинах ЧП пока не сообщается.