Общество

В 2026 году в озера Иссык-Куль и Сон-Куль выпустят 17,6 миллиона мальков

В 2026 году в озера Иссык-Куль и Сон-Куль выпустят 17,6 миллиона мальков — 14,1 миллиона и 3,5 миллиона мальков соответственно. Об этом в соцсетях сообщил глава отдела информационной политики президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его словам, по инициативе президента КР и под его личным контролем продолжается работа по очистке озера Иссык-Куль от рыболовных сетей.

«За это время были извлечены тонны сетей. В отношении тех, кто забрасывает сети в озеро и использует электроток для ловли рыбы, применяются жесткие меры. Результаты этих действий начали ощущаться довольно быстро.  Публикуются видеозаписи стай мелкой рыбы с побережья Иссык-Куля.

На основании указа президента на Иссык-Куле и Сон-Куле введен мораторий на вылов рыбы. В результате этого решения активно проводится работа по восстановлению экосистем озер, и в 2025 году в Иссык-Куль было выпущено 13,6 миллиона, в Сон-Куль — 5,6 миллиона мальков», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357766/
