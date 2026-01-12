12:16
В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломников из Кыргызстана

В Мекке началось строительство бесплатной гостиницы для граждан Кыргызстана, где смогут размещаться паломники и студенты. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, реализация проекта осуществляется при поддержке президента Садыра Жапарова. Новое здание предназначено для бесплатного проживания кыргызстанцев, прибывающих в Саудовскую Аравию, в том числе для совершения хаджа и обучения.

При этом сроки завершения строительства, объем финансирования и точная дата ввода объекта в эксплуатацию пока не уточняются.

Официальных комментариев профильных ведомств о дальнейшем управлении объектом и механизме заселения на данный момент не поступало.
