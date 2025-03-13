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Власть

Эмомали Рахмон пригласил депутатов Жогорку Кенеша посетить Таджикистан

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития кыргызско-таджикского сотрудничества, в том числе говорили об укреплении межпарламентского взаимодействия. Спикер подчеркнул особую важность уточнения государственных границ для развития отношений между двумя народами, которые издревле живут бок о бок, добавив, что политическая воля глав государств открыла новую страницу сотрудничества.

Он напомнил, что сегодня на кыргызско-таджикской границе открыты контрольные пункты пропуска «Кайрагач» и «Кызыл-Бель». «Это достижение будет способствовать не только свободному передвижению граждан двух государств, но и развитию торгово-экономического взаимодействия, укреплению связей в приграничных районах», — сказал торага.

Нурланбек Тургунбек уулу, отметив важную роль парламентской дипломатии в вопросах углубления сотрудничества между двумя странами, поздравил президента Таджикистана с успешным проведением парламентских выборов в РТ.

В свою очередь президент Эмомали Рахмон, отметив вклад депутатов в урегулирование гражданской войны в Таджикистане, также подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в укреплении межгосударственных связей.

«Парламенты двух стран должны активно работать для дальнейшего развития кыргызско-таджикского сотрудничества. Особая задача возложена на депутатов по вопросам расширения политического диалога», — добавил Эмомали Рахмон.

Глава соседнего государства остановился на договоренностях, достигнутых на встрече с президентом Садыром Жапаровым, а также затронул вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Вместе с тем Эмомали Рахмон пригласил депутатов Жогорку Кенеша во главе с Нурланбеком Тургунбек уулу посетить с официальным визитом Таджикистан, добавив, что двусторонние рабочие поездки будут способствовать углублению политического диалога.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, поддержания международного мира, обозначив необходимость совместных усилий в данном направлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322726/
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