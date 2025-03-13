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Власть

В России за призывы к санкциям против РФ предложили наказывать сроками

В России депутаты Государственной думы подготовили три законопроекта, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициативой предполагается лишение свободы на срок до пяти лет и конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ или призывы к ограничительным мерам в отношении РФ из корыстных побуждений.

Кроме того, законопроекты предлагают вести судебные разбирательства «за противоправные действия против России из-за рубежа» для иноагентов и тех, кто покинул страну, без их участия.

Среди других инициатив — признание иноагентами тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия. В качестве примера приводится Международный уголовный суд (МУС). Также предполагается наказание за помощь иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ, и вовлечение граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322679/
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