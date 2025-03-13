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Власть

Жогорку Кенеш принял законопроект, обязывающий кыргызстанцев брать страховки

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, которым предлагается при переоформлении недвижимого имущества запрашивать обязательный страховой полис от пожаров и стихийных бедствий.

Кроме того, документом предлагается запрашивать этот полис, если гражданин хочет оставить недвижимость в качестве залога и ввести и обязательное страхование автомобилей.

По словам инициаторов, задачами законопроекта о внесении поправок в законы «О дорожном движении в Кыргызской Республике», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О залоге» являются:

— при совершении сделок на недвижимость или при государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество, включение страхового полиса в перечень документов, предъявляемых в государственную регистрационную службу, то есть указать норму, обязывающую граждан, имеющих недвижимость, страховать свое жилье по обязательному страхованию;

— исполнение вышеуказанного закона;

— доведения до населения информации о необходимости страхования жилья;

— при совершении сделок с недвижимостью обязательное наличие страхового полиса по обязательному страхованию жилых помещений;

— максимальное повышение охвата населения.

Авторы отмечают, что введение системы обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий является мероприятием государственной важности. Усиление системы обязательного страхования принесет положительный результат, позволит предоставлять гражданам своевременную компенсацию ущерба в случае чрезвычайных ситуаций, сохранит финансовую состоятельность, а также позволит сформировать негосударственный источник покрытия ущерба.

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров ранее сообщил, что минимальная стоимость страхования составляет 1 тысячу 700 сомов, а страхование самых дорогих автомобилей будет стоить до 4,4 тысячи.

Штраф за отсутствие страхового полиса составит 2 тысячи сомов.

При условии наступления страхового случая Государственная страховая организация может выплатить до 700 тысяч сомов. Если в ДТП человек получил инвалидность, размер компенсации составит до 300 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322663/
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