Законопроект, обязывающий кыргызстанцев брать страховки, одобрен в первом чтении

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект, которым предлагается при переоформлении недвижимого имущества запрашивать обязательный страховой полис от пожаров и стихийных бедствий.

Кроме того, документом предлагается запрашивать этот полис, если гражданин хочет оставить недвижимость в качестве залога.

Законопроект предлагает ввести и обязательное страхование транспортных средств.

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров сообщил, что минимальная цена страхования составляет 1 тысячу 700 сомов, а страхование самых дорогих автомобилей будет стоить до 4,4 тысячи.

Штраф за отсутствие страхового полиса составит 2 тысячи сомов.

При условии наступления страхового случая Государственная страховая организация может выплатить до 700 тысяч сомов. Если в ДТП человек получил инвалидность, размер компенсации составит до 300 тысяч.

Марат Пирназаров привел в пример случай на автодороге Бишкек — Ош, когда в ДТП погибли четыре человека. Тогда сумма компенсаций, по его словам, составила 1 миллион 200 тысяч сомов.