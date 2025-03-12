На заседании Жогорку Кенеша министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев рассказал, что разрабатывается механизм для того, чтобы фермеры смогли получать льготные кредиты под контракты, так как у многих нет залогового имущества для банка.

По его словам, многие фермеры не могут получить льготные кредиты из-за отсутствия кредитной истории, налоговых отчислений.

«Кроме того, если раньше льготные кредиты в основном получали юрлица в Чуйской области, то теперь их будем выдавать в основном в других регионах», — отметил Бакыт Торобаев.

Он также рассказал, что льготный лизинг на приобретение племенных животных начали выдавать по 3 процента годовых. По словам чиновника, в течение трех лет Минсельхоз будет бесплатно раздавать гражданам семя племенных животных.