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Власть

Фермеры смогут получать кредиты под контракты — Бакыт Торобаев

На заседании Жогорку Кенеша министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев рассказал, что разрабатывается механизм для того, чтобы фермеры смогли получать льготные кредиты под контракты, так как у многих нет залогового имущества для банка.

По его словам, многие фермеры не могут получить льготные кредиты из-за отсутствия кредитной истории, налоговых отчислений.

«Кроме того, если раньше льготные кредиты в основном получали юрлица в Чуйской области, то теперь их будем выдавать в основном в других регионах», — отметил Бакыт Торобаев.

Он также рассказал, что льготный лизинг на приобретение племенных животных начали выдавать по 3 процента годовых. По словам чиновника, в течение трех лет Минсельхоз будет бесплатно раздавать гражданам семя племенных животных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322530/
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