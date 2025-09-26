Фермеров Кыргызстана призывают к посеву озимой пшеницы

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности настоятельно рекомендует и призывает агробизнесменов (фермеров) к посеву озимой пшеницы.

Сообщается, что озимая пшеница — верный способ сделать труд рациональным, урожай обильным и стабильным.

«Озимая пшеница дает на 20-30 процентов больше урожая по сравнению с яровой. Высокая урожайность – высокая доходность. Спрос на качественное зерно всегда будет высоким. Вегетация пшеницы, посеянной осенью, начинается раньше, чем яровая пшеница, и созревает раньше. Это создает возможность получить второй урожай или досрочно освободить поле. Получение второго урожая увеличивает доход агробизнесмена.

Фото Минсельхоза. Пшеница

Осенью в почве больше влаги, чем весной. Этот фактор способствует лучшему прорастанию семян и более глубокому удержанию корней. Также озимые культуры используют осенние осадки и тепло для накопления питательных веществ, что хорошо сказывается на их росте и развитии. Кроме того, осенью меньше сорняков, что облегчает борьбу с ними», — отмечают в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что осенний посев позволяет своевременно выполнять другие важные весенние работы и снижает нагрузку на сельскохозяйственные работы.