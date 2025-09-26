10:27
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

Фермеров Кыргызстана призывают к посеву озимой пшеницы

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности настоятельно рекомендует и призывает агробизнесменов (фермеров) к посеву озимой пшеницы.

Сообщается, что озимая пшеница — верный способ сделать труд рациональным, урожай обильным и стабильным.

«Озимая пшеница дает на 20-30 процентов больше урожая по сравнению с яровой. Высокая урожайность – высокая доходность. Спрос на качественное зерно всегда будет высоким. Вегетация пшеницы, посеянной осенью, начинается раньше, чем яровая пшеница, и созревает раньше. Это создает возможность получить второй урожай или досрочно освободить поле. Получение второго урожая увеличивает доход агробизнесмена.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Пшеница

Осенью в почве больше влаги, чем весной. Этот фактор способствует лучшему прорастанию семян и более глубокому удержанию корней. Также озимые культуры используют осенние осадки и тепло для накопления питательных веществ, что хорошо сказывается на их росте и развитии. Кроме того, осенью меньше сорняков, что облегчает борьбу с ними», — отмечают в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что осенний посев позволяет своевременно выполнять другие важные весенние работы и снижает нагрузку на сельскохозяйственные работы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344989/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанским фермерам подсказали, из каких сортов сеять озимую пшеницу
Поливная вода. Не останутся ли фермеры Кыргызстана без нее в самую жару?
Фермеры Баткена жалуются на повышение тарифа на поливную воду
Новый тариф на поливную воду: 500 сомов за гектар вместо прежних 2 тысяч
Объем экспорта казахстанской пшеницы в Кыргызстан удвоился
В Бишкеке пройдет форум «Цифровой фермер — 2025»
Больше пшеницы и картофеля. В Кыргызстане начались пахотные работы
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане
Фермеры смогут получать кредиты под контракты — Бакыт Торобаев
Не вносить удобрения без анализа состава почвы советуют фермерам Кыргызстана
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
10:26
На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильно...
10:25
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
10:20
Трамп просит Эрдогана отказаться от торговых отношений с Россией в энергетике
10:15
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
10:14
В ЗАО «Мурас Банк» прошло внеочередное собрание акционеров