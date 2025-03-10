Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей

На заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Эльдар Сулайманов назвал проект ГИК по строительству ипотечных домов коммерческим и выступил против выделения $200 миллионов ведомству, предоставляемых в кредит Республикой Кореей.

Нардеп напомнил, что земля Госипотечной компании для строительства жилья предоставляется бесплатно, фирмы, которые возводят дома освобождены от налогов, но квадратный метр ипотечных квартир начинается от $650, в то время как частные стройкомпании продают жилье по таким же ценам.

«Я не понимаю, как работают частные фирмы. Они участки сами покупают, разрабатывают проект дома, потом продают квартиры по $650 за квадратный метр. Я специально посмотрел в интернете. В жилмассиве «Кара-Жигач», возле микрорайона «Тунгуч» квартиры с отделкой продаются по $650– $700», — сказал Эльдар Сулайманов и назвал проект госучреждения коммерческим.

Заместитель председателя ГИК Нурлан Худайкулов не согласился с депутатом и сказал, что госкомпания не преследует цели заработать деньги.

«Мы квартиры на улицах Скрябина и Маликова отдали льготникам по 58 тысяч сомов за квадратный метр. По долевому строительству продали жилье по 75 тысяч сомов за квадрат. В районе парка «Ынтымак» дольщикам предоставили по $1,4 тысячи, а по программе социальной ипотеки по $750. У нас строгий контроль со стороны президента и все в срок заканчиваем», — ответил Нурлан Худайкулов.

Тем не менее Эльдар Сулайманов попросил коллег выделить ГИК только $100 миллионов из предусмотренных $200 миллионов. Сэкономленную сумму он предложил выделить отделению онкологии и гематологии Ошской детской областной больницы.

Председатель комитета Улан Примов поддержал коллегу. Он напомнил, что ранее парламент ратифицировал выделение средств Госипотечной компании по исламским принципам.

«Местные власти представляют бесплатно вам землю, коммуникации. Поэтому вы должны поддерживать интересы простого населения, не преследовать коммерческую выгоду и не позорить главу государства», — сказал Улан Примов.

Нардеп Кубанычбек Самаков попросил объяснить, почему, несмотря на то что в городе Оше ГСМ, стройматериалы и в целом жизнь дешевле, квартиры в строящихся Госипотечной компанией домах дороже, чем в Бишкеке.

Зампредседателя ГИК Нурлан Худайкулов ответил, что госкомпания не занимается строительством. Это возложено на госпредприятие «Кыргызстройсервис» при управделами президента, и оно производит все расчеты.