Дональд Трамп: Илон Маск не имеет права увольнять госслужащих

Президент США заявил членам своего кабинета, что именно они определяют кадровую политику в своих ведомствах, а роль Илона Маска только консультативная. Об этом сообщили Reuters и Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Илон Маск присутствовал на этой встрече и согласился с Дональдом Трампом.

Reuters отмечает, что встречу созвали после жалоб на грубый подход возглавляемого Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE) к чиновникам Белого дома, включая главу аппарата Сьюзи Уайлс. В последние дни управление по законодательным вопросам Белого дома завалили жалобами от конгрессменов-республиканцев, которые столкнулись с гневом избирателей, добавило издание.

После встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп сказал журналистам, что «не думает», будто глава Tesla и SpaceX действует слишком поспешно. По словам лидера Соединенных Штатов, Маск «учит снижать расходы».

«Мне нужны цифры [сэкономленных средств], но при этом я хочу сохранить хороших людей», — заявил Дональд Трамп.