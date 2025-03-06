Путин призвал как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Президент России призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. Об этом Владимир Путин заявил на состоявшейся в Москве коллегии МВД РФ.

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По его словам, это нужно сделать уже в этом году. В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, считает президент.

Он также подчеркнул, что необходимо развивать механизмы поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в России, особенно если они имеют образование и «нужны нашей экономике».

Президент РФ отметил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», — сказал он.

Предыдущая концепция миграционной политики была разработана в 2018 году и действует с 2019 по 2025 год.