Депутаты Жогорку Кенеша не довольны работой Министерства транспорта

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков выразил недовольство работой Министерства транспорта и коммуникаций и сказал, что ведомство и его филиалы напоминают ему басню «Лебедь, рак и щука».

Другой депутат Улугбек Ормонов сказал, что в министерстве появляются непонятные дополнительные отделы и структуры. Он отметил, что когда министр транспорта (Абсаттар Сыргабаев. – Прим. 24.kg.) вступил в эту должность, сказал, что расформирует предприятие «Кыргызавтожол», но вместо этого он разделил его.

Депутат заявил, что в Департаменте дорожного хозяйства при Минтрансе есть 68 сотрудников и все они заняты тем, что переводят деньги, полученные из Министерства финансов, предприятию «Кыргызавтожол».

«Если раньше деньги Министерства транспорта распределял один человек, то сейчас это делают несколько разных предприятий. Между тем есть предприниматели, которые на свои средства построили дороги и с 2023 года не могут забрать свои деньги у министерства», — сказал депутат.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев пояснил депутатам, что сотрудники этого предприятия принимают дороги в эксплуатацию и контролируют строительство. А «Кыргызавтожол» занимается строительством и обслуживанием дорог.