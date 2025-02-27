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Власть

Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с таджикским анклавом Ворух

На объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, как Кыргызстан и Таджикистан решили вопрос с анклавом Ворух.

По его словам, жители анклава использовали 19 тысяч гектаров земли.

«После тяжелых переговоров оставили им 14,5 тысячи гектара земли. То есть, они заняли больше территории и вышли за пределы границы, из-за чего наши граждане не могли туда пройти. По просьбе таджикской стороны отдали им тысячу гектаров пастбищ вблизи Воруха, а взамен получили столько же пастбищ на участке Караганды-Сай в Чон-Алайском районе», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что таджикская сторона просила больше — 5 тысяч гектаров, так как население анклава растет и после того, как границы определятся, они не смогут, как раньше, использовать участки за пограничной чертой.

«Мы не согласились, так как Ворух сильно увеличится», — подчеркнул глава ГКНБ.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321257/
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