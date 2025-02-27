Таджикистан согласился описать участки по документам 1991 года, а не 1924-го

Таджикская сторона согласилась описать приграничные участки с Кыргызстаном, опираясь на соглашения 1991 года, а не на материалы 1924-1927 годов, как раньше. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что делимитация и демаркация кыргызско-таджикской границы началась в 2002 году. Общая протяженность кыргызско-таджикской границы 1006,84 километра. Из них 519,9 километра уточнены до 2011 года. Остальные 486, 94 километра участка определены в последние три года.

«Отметим, в 2011-м по уточненным 519,9 километра приграничного участка таджикская сторона подготовила соответствующие материала и предлагала кыргызской стороне подписать соглашение. Но наша сторона отказалась до полного уточнения кыргызско-таджикской границы. Потому что эти участки была густонаселенной горной местностью, где регистрировались частые конфликты», — сказал Камчыбек Ташиев.

С начала двухсторонних переговоров таджикская сторона работала по материалам 1924-1927 годов.

Кыргызская сторона же предлагала описать участки на основании «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года и Уставе СНГ от 22 января 1993-го, Московской декларации СНГ «О соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств — участников Содружества Независимых Государств» от 15 апреля 1994 года.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что из-за этого стороны с 2011 по 2021 год не могли прийти к единому решению ни по одному метру участка.

«То есть потом мы пришли к соглашению о том, что будем работать не по картам 1924-1927 годов, а по принятым в 1991 году, учитывая участки, в которых мы сейчас проживаем», — сказал Камчыбек Ташиев.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.