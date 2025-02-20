21:20
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Власть

Еврокомиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела посетит Кыргызстан

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Кыргызстана Болот Отунбаев посетил Брюссель с рабочим визитом.

Как отмечают в МИД, состоялись важные встречи и участие в международных мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским союзом.

Болот Отунбаев провел переговоры с директором по Азии, Центральной Азии, Океании и Ближнему Востоку генерального директората по международному партнерству Еврокомиссии Петерисом Устубсом. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества:

  • подготовка визита еврокомиссара по международному сотрудничеству Йозефа Сикелы в Бишкек 16-17 марта;
  • новые инициативы Евросоюза по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии в области добычи и освоения критически важных сырьевых материалов;
  • реализация проектов и программ ЕС в КР, включая выделение 36 миллионов евро на 2025-2027 годы в рамках новой программы по интегрированному управлению водными ресурсами в республике на 17 миллионов евро, а также новой программы по правам человека и молодежи на 5 миллионов евро.
  • Кыргызская сторона выразила признательность за поддержку ЕС и подчеркнула важность укрепления сотрудничества в различных сферах.

Болот Отунбаев также принял участие в мероприятиях Institution Building Days — 2025. Ключевой темой стало стратегическое развитие, а основной целью — использование инструментов TAIEX и Twinning для углубления партнерских отношений.

Выступая на форуме, он подчеркнул значимость сотрудничества Кыргызстана с Евросоюзом в рамках институционального развития, обмена опытом и реализации совместных программ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320587/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп будет выстраивать прямые контакты со странами ЕС без участия Еврокомиссии
Кремль рассматривает решение Армении вступить в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
Приостановка переговоров о вступлении в Евросоюз: в Грузии второй день митингов
Президент Садыр Жапаров встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем
Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня
Евросоюз намерен усилить работу в странах Центральной Азии — Тери Хакала
Евросоюз ввел санкции против племянницы Путина и сына Медведева
Представительство ЕС в Кыргызстане и посольства сделали заявление. О чем оно
Страны Центральной Азии обещали ЕС сотрудничать в борьбе с обходом санкций
Главы МИД Центральной Азии и Евросоюза встретятся в формате 5+27: какие планы
Популярные новости
Новые правила для мигрантов, дети и&nbsp;русский язык: МИД вручил ноты послу России Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
МИД РФ&nbsp;выступил против введения визового режима со&nbsp;странами Центральной Азии МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Бизнес
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
20 февраля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: будет солнечно и тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: будет солне...
20:40
Еврокомиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела посетит Кыргызстан
20:35
США отказываются называть Россию «агрессором» в заявлении «Большой семерки» — FT
20:25
Аэропорт «Каракол» получил международный код IKG
20:20
СК России начал расследование убийства поэта XIX века Михаила Лермонтова