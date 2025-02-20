Еврокомиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела посетит Кыргызстан

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Кыргызстана Болот Отунбаев посетил Брюссель с рабочим визитом.

Как отмечают в МИД, состоялись важные встречи и участие в международных мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским союзом.

Болот Отунбаев провел переговоры с директором по Азии, Центральной Азии, Океании и Ближнему Востоку генерального директората по международному партнерству Еврокомиссии Петерисом Устубсом. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества:

подготовка визита еврокомиссара по международному сотрудничеству Йозефа Сикелы в Бишкек 16-17 марта;

новые инициативы Евросоюза по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии в области добычи и освоения критически важных сырьевых материалов;

реализация проектов и программ ЕС в КР, включая выделение 36 миллионов евро на 2025-2027 годы в рамках новой программы по интегрированному управлению водными ресурсами в республике на 17 миллионов евро, а также новой программы по правам человека и молодежи на 5 миллионов евро.

Кыргызская сторона выразила признательность за поддержку ЕС и подчеркнула важность укрепления сотрудничества в различных сферах.

Болот Отунбаев также принял участие в мероприятиях Institution Building Days — 2025. Ключевой темой стало стратегическое развитие, а основной целью — использование инструментов TAIEX и Twinning для углубления партнерских отношений.

Выступая на форуме, он подчеркнул значимость сотрудничества Кыргызстана с Евросоюзом в рамках институционального развития, обмена опытом и реализации совместных программ.