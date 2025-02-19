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Власть

В обсуждении нацпрограммы развития Кыргызстана участвует Boston Consulting Group

В государственной резиденции стартовало стратегическое обсуждение разработки новой национальной программы развития страны до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии принимают участие представители администрации президента, руководители и специалисты ключевых министерств и ведомств, эксперты из различных отраслей, а также представители одной из ведущих мировых консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG).

Как сообщается, основная цель обсуждения — выработка приоритетных направлений развития, нацеленных на обеспечение устойчивого экономического роста, повышение уровня жизни населения и всестороннюю модернизацию государственной политики. В рамках дискуссий определят конкретные задачи и механизмы реализации программы, а также пути их достижения.

Ожидается, что результаты обсуждения станут важным этапом в создании комплексной стратегии долгосрочного развития страны.

Напомним, компания BCG участвовала в обсуждении стратегических проектов с бывшим главой кабмина Акылбеком Жапаровым и перспектив сотрудничества с «Кумтор Голд Компани».

Справка 24.kg

Boston Consulting Group (BCG) — одна из ведущих мировых консалтинговых компаний, специализирующаяся на вопросах стратегического управления и бизнес-аналитики. Основана в 1963 году Брюсом Хендерсоном и с тех пор стала одной из «большой тройки» стратегического консалтинга (наряду с McKinsey & Company и Bain & Company).

Основная задача фирмы — консультация об управлении и развитии бизнеса:

  • разработка новых стратегий;
  • повышение эффективности работы;
  • покупка и продажа других компаний;
  • освоение новых технологий и концепций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320413/
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