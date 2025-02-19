Балбак Тулобаев просит объявить земельную амнистию в Балыкчи

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев попросил объявить еще одну амнистию на земельные участки.

По его словам, мэрия Балыкчи не дает красные книги жителям целой улицы и собирается забрать у них земельные участки.

Нардеп считает, что эту проблему нужно решить законом об амнистии.

Напомним, в конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов, порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведение общественного оповещения, принятие исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».

Земельная амнистия в Бишкеке завершится в конце 2025-го.