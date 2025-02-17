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Власть

Дастан Бекешев предлагает создать реестр лиц с инвалидностью

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев инициировал изменения в законопроект «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», принятый в 2008 году.

По словам депутата, законопроект разработан в целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. Дастан Бекешев предлагает назвать закон «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью».

«Это обусловлено требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов, которая рекомендует использовать термин «лицо с инвалидностью» как более корректный и современный», — пишет автор законопроекта в справке-обосновании.

Кроме того, законопроектом предлагается создать реестр людей с инвалидностью, который поможет планировать на них расходы из республиканского бюджета.

Изменения касаются нескольких сфер:

Здравоохранение

Гарантии охраны здоровья лиц с инвалидностью расширяются новыми положениями, которые включают предоставление социально-медицинских услуг, таких как реабилитация и обеспечение санитарно-гигиеническими средствами. А задачи медико-санитарной помощи дополняются мерами по раннему выявлению нарушений развития детей и раннему вмешательству — системе комплексных мероприятий, направленных на помощь детям раннего возраста с нарушениями развития и профилактику дальнейшей инвалидности.

Образование

Изменения в образовании лиц с инвалидностью включают следующие меры:

— адаптация учебных программ, материалов и методов преподавания с учетом особенностей развития и потребностей лиц с инвалидностью;

— подготовка педагогических работников, владеющих специальными методами обучения;

— обеспечение инклюзивного образования, включая обучение педагогов, оснащение школ необходимым оборудованием и проведение информационной работы среди сотрудников школ, детей и их семей.

Формы обучения лиц с инвалидностью дополнены положением о возможности обучения в специальных образовательных учреждениях, коррекционных группах и классах, а также на дому, в зависимости от потребностей ребенка.

Дошкольные программы развития должны реализовываться с учетом комплексной оценки нужд и возможностей детей с инвалидностью.

Градостроительство и архитектура

Также предлагается людям с инвалидностью дать доступ к объектам инфраструктуры. Например выделять не менее 10 процентов парковочных мест около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В строительные нормы включить требования по доступности объектов недвижимости для людей с инвалидностью. А за отсутствие или ограничение доступа к жилым, общественным, административным и производственным зданиям предлагается установить ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством.

Цифровизация

Предлагается также ввести требование обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. Это включает адаптацию интернет-сайтов, мобильных приложений коммерческих банков и банковских терминалов для самостоятельного использования людьми с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320175/
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