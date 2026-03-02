ADRA Кыргызстана повышает доступность детей с инвалидностью к медпомощи

ADRA Кыргызстана поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке и регионах. Об этом 24.kg сообщили в организации.
По данным ее сотрудников, новый проект предполагает организацию мобильной медицинской бригады в реабилитационные центры.
«Дети получат помощь опытного педиатра и УЗИ-скрининг. Эта деятельность позволит повысить доступность медицинской помощи для детей с инвалидностью, особенно в отдаленных регионах.
Проект выполняется в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР.