ADRA Кыргызстана повышает доступность детей с инвалидностью к медпомощи

ADRA Кыргызстана поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке и регионах. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По данным ее сотрудников, новый проект предполагает организацию мобильной медицинской бригады в реабилитационные центры.

«Дети получат помощь опытного педиатра и УЗИ-скрининг. Эта деятельность позволит повысить доступность медицинской помощи для детей с инвалидностью, особенно в отдаленных регионах.

На прошлой неделе были обследованы дети реабилитационного центра «Келечек». Пока доктора проекта делали свою важную работу, другие сотрудники занимались детьми: рисовали цветными карандашами, лепили из воздушного пластилина. Несмотря на особенности и трудности жизни подопечных детей и их родителей, этот проект приносит понятные и простые чувства: благодарность, теплоту, радость. В рамках проекта в марте мобильная группа выедет в регионы», — отмечают в организации.

Проект выполняется в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР.