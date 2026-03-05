Сила воли: как Эрбол Жеентаев победил травму и стал тренером и наставником

В 2014 году жизнь Эрбола Жеентаева — оптимистичного и полного сил молодого человека — разделилась на «до» и «после». На свадьбе из-за обычного недопонимания вспыхнул конфликт между молодыми людьми. Безобидная, на первый взгляд, разборка переросла в драку с серьезными последствиями для Эрбола: он получил тяжелую черепно-мозговую травму и оказался на больничной койке.

Девяносто дней тишины: как случайная драка на свадьбе привела к коме Сначала окружающие даже не поняли серьезности ситуации и не обратили внимания на гематому на голове. Но в больнице начался отек мозга, и в ту ночь Эрболу сделали первую операцию. Однако утром началось повторное кровотечение, и потребовалась вторая операция. После большой дозы наркоза Эрбол впал в кому на три месяца.

Семья пережила тяжелый период. Супруга родила их второго сына, а Эрбол находился между жизнью и смертью.

«Я видел людей рядом, но не мог говорить. Может, внутри я говорил, но донести не мог ни слова», — вспоминает он.

Победа над памперсом и вкус шаурмы: как вернулась воля к жизни

Когда Эрбола выписали, начался новый этап испытаний. Полтора года полная неподвижность и зависимость от родных. Мама, брат с супругой и друзья постоянно поддерживали его морально и физически.

Особенно мучительными стали моменты, когда на него надевали памперс. Мужчина не мог с этим смириться.

«Это была моя первая цель. Если я смогу избавиться от памперса, значит, дальше смогу больше», — говорит Эрбол.

Фото героя публикации. Эрбола всегда поддерживали его близкие

Огромным мотиватором стали дети. «Я не хотел, чтобы они видели отца беспомощным, как овощ. Я не хотел слез мамы, брата, близких. Я не хотел, чтобы родные плакали из-за меня», — говорит Эрбол.

Он признается, что временами плакал, но никому не показывал. Внутри дал себе обещание: жизнь не должна закончиться в 26 лет.

В это время мужчина пережил развод. Позже пытался вернуть отношения: в 2018 году встретился с бывшей женой и сказал: «Давай попробуем все сначала». Она отказала и ушла. Тогда Эрбол осознал, что вставать на ноги будет только ради детей и себя.

Его сильно поддержали друзья. Мужчина никогда не забудет, как близкий друг Бектур однажды принес шаурму. Ничего удивительного, но в тот момент она напомнила ему о прежней жизни, когда мог есть все, что хочет. В то время Эрбол питался через зонд — еду подавали через нос исключительно в жидком виде.

Фото героя публикации. Эрбола всегда поддерживали его близкие

Новая любовь и свадьба

Позже в жизни Эрбола появилась новая любовь. Он вспоминает прогулки по Бишкеку, как они ходили вокруг «Белого дома» — и происходило удивительное: ноги, которые раньше постоянно болели, переставали беспокоить.

«Как будто первая любовь. Весна такая: спать не можешь, думаешь...», — говорит наш собеседник.

Свадьбу сыграли в ноябре 2025 года.

Анатомия восстановления: как Эрбол стал тренером вопреки запретам врачей

Он не мечтал становиться тренером — жизнь заставила. Все началось с малого: гантели по 2 килограмма Эрбол поднимал около года. Врачи вообще запрещали зал, однако мужчина все равно пошел. Но постоянно консультировался с врачами и изучал методики восстановления. Эрбол начал читать, разбираться в анатомии, понимать риски: что при сильном напряжении могут пострадать нервы и сосуды, что нельзя «рвать» весами.

У мужчины есть врач, которому он доверяет много лет, — терапевт и другие специалисты, с которыми он постоянно на связи.

«Я сейчас устойчивый. Если что-то случится, сразу в аптеку, к врачам. Если я не знаю, что это, обязан обратиться. Они знают анатомию лучше», — говорит Эрбол.

Каждый год он проходит профилактическое лечение для мозга: раньше — каждые полгода, сейчас — ежегодно. Это поддерживает состояние стабильным.

Последствия травмы все равно остаются. Память иногда подводит — забывает мелочи, отдельные моменты. Иногда может не узнать человека по телефону, пока не увидит вживую. Поэтому сразу записывает важное, фиксирует и поддерживает память препаратами и витаминами. Фото героя публикации. Тренироваться Эрбол начинал через боль и слабость

«Иногда я с учениками так разговариваю, что они плачут, потому как душевно понимаю, что с ними происходит», — отмечает мужчина.

Эрболу пишут в Instagram и хотят тренироваться именно с ним, потому что он не «теоретик», а человек, который прошел тяжелый путь. Тренер объясняет свою философию просто: «Если мяч поставить, он стоит. А если толкнуть, покатится. Так и человек: нельзя стоять на месте. Надо идти вперед».

Фото героя публикации. Эрбол Жеентаев

«Мотивацию я могу дать. А дисциплину вы строите сами. Пока сам себя не воспитаешь, никто не воспитает», — подчеркивает мужчина.

Умра для мамы и сила веры: почему нельзя останавливаться на месте

Отдельное место в жизни Эрбола занимает вера. Он говорит, что Аллах всегда был на первом месте и «показывал дорогу». В 2025 году мужчина отвез маму в умру и считает это одним из самых больших достижений в жизни.

Сегодня Эрбол живет полноценно: тренирует, помогает людям, активно общается с детьми, остается на связи с родными. Он убежден, что цели всегда должны расти, движение не должно прекращаться.

И главное, что мужчина вынес из своей истории: настоящая сила появляется и растет не тогда, когда легко, а тогда, когда кажется, что подняться уже невозможно, но ты все равно это делаешь.