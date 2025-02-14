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Власть

Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии

Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии. Депутаты приняли резолюцию с призывом ввести персональные ограничения против руководства этой страны за «отступление от демократии» и курса на «евро-атлантическую интеграцию». Голосование происходило в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

«Призываем Совет Евросоюза и страны — участницы ЕС на двусторонней и скоординированной основе немедленно ввести целенаправленные персональные санкции против Бидзины Иванишвили (основатель и почетный председатель партии власти «Грузинская мечта». — Прим. ред.), его семьи и его компаний, а также заморозить все его активы в ЕС за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии, способствующую отступлению от демократии и идущую вразрез с конституционно заявленными интересами страны в отношении евро-атлантической интеграции», — говорится в резолюции.

Также предложено ввести санкции на уровне Европейского союза в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, «ответственных за отступление от демократии», а также против ряда СМИ, представителей правоохранительных органов и судей разных инстанций, включая судей Конституционного суда Грузии, которые выносили якобы политически мотивированные вердикты.

Кроме того, евродепутаты призывают Еврокомиссию приступить к исследованию «экономических секторов, имеющих отношение к олигархическим интересам», которые поддерживают нынешние власти Грузии, «с целью возможного принятия в будущем решения об ограничительных мерах или экономических санкциях».

Текст документа содержит утверждения о нелегитимности избранных грузинских властей в лице партии «Грузинская мечта» и президента Михаила Кавелашвили с призывами не признавать их власть.

Депутаты Европарламента считают, что якобы имеющий место политический и конституционный кризис в Грузии можно урегулировать только через новые парламентские выборы. Кроме того, согласно принятой поправке, они также требуют от грузинских властей предоставить европарламентариям «неограниченный доступ» к экс-президенту Михаилу Саакашвили, который в настоящий момент находится в частной тбилисской клинике.

За резолюцию проголосовали 400 европарламентариев, 63 выступили против, 81 воздержался.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами Евросоюза.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили уже заявила, что у страны очень серьезные вызовы, и власти не могут принести в жертву государство только для того, чтобы услышать приятные слова из Брюсселя. По ее словам, принятая ЕП резолюция далека от здравого смысла, демократии и европейских ценностей.

Напомним, ранее стало известно, что Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Ссылка: https://24.kg/vlast/319948/
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