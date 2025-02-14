Спикер Жогорку Кенеша принял депутатов Великого национального собрания Турции

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы «Турция — Кыргызстан» Великого национального собрания Турецкой Республики Юсуфом Беязытом.

Стороны обсудили вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе говорили о расширении межпарламентского взаимодействия.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что парламентская дипломатия является основой любых отношений. «Поэтому нам нужно укреплять межпарламентские связи не только на уровне глав парламентов, но и в рамках профильных комитетов и групп дружбы. Уверен, что ваш визит в КР будет способствовать укреплению сотрудничества не только между парламентами, но и в целом между нашими братскими народами», — сказал он.

Спикер ЖК передал дружественное приветствие председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу и добавил, что ожидает его с визитом в Кыргызстан.

Нурланбек Тургунбек уулу также остановился на текущем состоянии межгосударственных отношений. «Наше партнерство постоянно развивается. В частности, увеличился объем товарооборота, активно реализуются совместные проекты в сферах образования и здравоохранения. Безусловно, у нас есть много возможностей. Используя их, нам удастся вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень», — подчеркнул он.

Руководитель парламентской группы дружбы «Турция — Кыргызстан» Юсуф Беязыт в свою очередь выразил благодарность торага Жогорку Кенеша за теплый прием, добавив, что рабочая поездка возглавляемой им делегации проходит с большим успехом.

«Нашей главной целью является укрепление связей между двумя странами. В рамках нашего визита в Бишкек состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. С кыргызскими коллегами обсуждены вопросы, направленные на развитие кыргызско-турецкого взаимодействия. Надеюсь, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей», — сказал он.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам, касающимся международной безопасности, в том числе обсудили ситуацию в секторе Газа.