Власти США прекратили финансирование The New York Times и Associated Press

Власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press. Об этом сообщает департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

Во всех трех случаях речь идет об оплате дорогостоящих подписок на сервисы этих СМИ со стороны различных министерств правительства США.

По данным Илона Маска, Госдепартамент прекратил выплаты Associated Press, Минфин перестал оплачивать подписку на The New York Times, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от сервисов Politico.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью $8 миллионов в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете.

Теперь департамент приступил к ревизии трат федеральных органов США на подписки других СМИ. Ранее он высказался резко против практики финансирования СМИ за счет государственных средств.

Илон Маск на днях также сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID).

Напомним, Дональд Трамп назначил Илона Маска руководителем DOGE. Президент США заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».