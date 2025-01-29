В Жогорку Кенеше обвинили в коррупции посла в Германии Омурбека Текебаева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Малиев обвинил в коррупции сотрудников посольства Кыргызстана в Германии и главу диппредставительства Омурбека Текебаева.

Депутат проинформировал, что гражданин Германии Алдаухов обратился в посольство за получением визы 15 ноября, ему отказали, и он был вынужден второй раз заплатить 50 евро.

«Хотя за визу нужно платить $50, а не евро. И тут они делают деньги. В итоге недавно ему выдана виза по просьбе МИДа. И это не первый такой случай. В 2021 году за визой обратилась Асия Гиттенбранд, ей тоже долго не давали визу. Это чистое вымогательство», — сказал депутат.

Депутат попросил спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу дать протокольное поручение кабмину, чтобы привели в порядок работу посольства Кыргызстана в Германии.