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Власть

В Жогорку Кенеше обвинили в коррупции посла в Германии Омурбека Текебаева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Малиев обвинил в коррупции сотрудников посольства Кыргызстана в Германии и главу диппредставительства Омурбека Текебаева.

Депутат проинформировал, что гражданин Германии Алдаухов обратился в посольство за получением визы 15 ноября, ему отказали, и он был вынужден второй раз заплатить 50 евро.

«Хотя за визу нужно платить $50, а не евро. И тут они делают деньги. В итоге недавно ему выдана виза по просьбе МИДа. И это не первый такой случай. В 2021 году за визой обратилась Асия Гиттенбранд, ей тоже долго не давали визу. Это чистое вымогательство», — сказал депутат.

Депутат попросил спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу дать протокольное поручение кабмину, чтобы привели в порядок работу посольства Кыргызстана в Германии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318245/
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