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Власть

Депутат просит зарегистрировать госимущество в Иссык-Атинском районе

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акбокон Таштанбеков попросил зарегистрировать государственные объекты в Иссык-Атинском районе Чуйской области.  

По его словам, в районе есть 60 объектов, которые не зарегистрированы до сих пор.

«Эти объекты до сих пор прятали, не регистрировали, чтобы записать на себя. Но прошли те времена и сейчас не получится ничего себе забрать. Среди этих объектов есть садики, школы, футбольные поля, бани, клубы и прочее. Сотрудники Фонда госимущества готовы помочь в регистрации этих объектов, но аким района боится подпись свою ставить, хотя его заместители готовы это сделать. Список есть, мой помощник дал, надо всего вынести на рассмотрение комиссии и подписать», — сказал депутат.

Он сообщил, что в район приходят различные фонды, готовые отремонтировать школы, но у них нет документов. Акбокон Таштанбеков попросил Минобразования поторопить районный отдел образования с регистрацией этих школ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318236/
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