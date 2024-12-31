В кабмине обсудили меры по улучшению качества воздуха в столице

Под руководством зампредседателя кабмина Бакыта Торобаева состоялось заседание по вопросам выполнения Плана первоочередных мер по улучшению качества воздуха в Бишкеке на 2024-2025 годы, утвержденного распоряжением кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В совещании приняли участие руководители соответствующих государственных и муниципальных органов, банков, а также предприятий. Участники предоставили информацию о текущей работе по обеспечению населения качественным углем, подготовке котлов бишкекской ТЭЦ к переводу на природный газ, газификации жилых массивов города и прилегающих территорий, проверке катализаторов в автотранспортных средствах и переводе общественного транспорта на экологически чистые виды топлива.

Представители «Элдик Банка» и «Айыл Банка» отметили, что продолжают предоставлять льготные кредиты для граждан, желающих подключить дома к системе газоснабжения. Компания «Газпром Кыргызстан» сообщила, что планирует завершить полную газификацию включенных в проект территорий в течение четырех лет.

По итогам заседания Бакыт Торобаев дал ряд поручений по выполнению мероприятий, направленных на улучшение качества воздуха в Бишкеке:

министерствам финансов, энергетики, природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также мэрии поручено разработать отдельный план газификации;

Министерству здравоохранения предписано разработать методологию лечения заболеваний, вызванных воздействием смога, и установить датчики качества воздуха на доступном уровне;

муниципалитету поручено усилить проверки субъектов предпринимательства на предмет загрязнения воздуха;

Государственному агентству архитектуры, строительства и ЖКХ предписано обеспечить контроль за наличием газовых котлов в новых многоквартирных жилых домах;

государственным банкам поручено упростить процедуры получения кредитов для подключения домов к газоснабжению;

Министерству энергетики поручено активизировать работу по установке солнечных панелей;

профильным структурам поручено проверять наличие катализаторов в импортируемых автомобилях перед их таможенным оформлением.

Зампред кабмина подчеркнул важность оперативной работы и заметил, что через месяц состоится заседание по оценке исполнения поручений, где будет дана соответствующая оценка действиям руководителей ответственных органов.

Фото 24.kg

Почему это важно...

В последние недели качество воздуха в Бишкеке стало предметом активного обсуждения. С наступлением холодов столица Кыргызстана вновь оказалась в числе самых загрязненных городов мира. По данным на 24 декабря 2024 года, Бишкек возглавил рейтинг самых загрязненных городов, что вызвало обеспокоенность среди горожан и экологов.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора оценивает качество воздуха в столице как «умеренное». По словам заведующего отделом охраны атмосферного воздуха ведомства Нурсултана Ташыбек уулу, ситуация улучшилась благодаря газификации жилых массивов, замене дизельных микроавтобусов газомоторными и ликвидации пожара на Бишкекском санитарном полигоне. Он отметил, что в городе и Чуйской области к газу подключили более 30 тысяч домов, что позволило сократить потребление 60 тысяч тонн угля.

Несмотря на эти усилия, проблема смога остается актуальной. Жители Бишкека продолжают публиковать в социальных сетях фотографии, демонстрирующие густой смог над столицей. В ответ на это Министерство природных ресурсов заявило, что некоторые установленные датчики по измерению качества воздуха могут предоставлять некорректные данные.

В связи с обострением проблемы смога депутаты Жогорку Кенеша планируют рассмотреть этот вопрос после новогодних праздников. Спикер парламента Нурланбек Шакиев поддержал инициативу обсудить проблему загрязнения воздуха в Бишкеке в приоритетном порядке.

Таким образом, несмотря на принимаемые меры, качество воздуха в городе остается серьезной проблемой, требующей комплексного подхода и скоординированных действий со стороны властей и общественности.