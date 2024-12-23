Депутат предложил ввести смертную казнь для тех, кто продает наркотики

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Медер Алиев заявил, что нужно ввести смертную казнь для тех, кто распространяет и продает наркотические вещества.

Нардеп отметил, что среди правоохранителей, которые борются с запрещенными веществами, есть оборотни в погонах. В этом направлении должна проводиться тщательная работа среди личного состава.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев ответил, что шесть сотрудников привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков.

Медер Алиев заметил, что раньше он был гуманистом.

«При написании Конституции также просил не вводить смертную казнь. Говорил, что это архаика. Нам нужно жить в цивильной стране. Но видя, сколько ломается судеб, я поменял свое мнение. Мало будет даже если расстрелять тех, кто продает, распространяет наркотические средства и тех правоохранителей, кто тому способствует. Нужно, оказывается, таких казнить», — сказал депутат.

Он поблагодарил политическое руководство страны за борьбу с запрещенными веществами.

«Несмотря на родственные связи, зятем сажают с тюрьму за реализацию наркотиков. Должна быть такая безжалостная борьба», — сказал Медер Алиев.

Напомним, на сегодня бывший жених племянницы президента Лазат Нуркожоевой и его брат содержатся под стражей с начала июля. Их обвиняют по статье 282 части 3 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере» УК КР.