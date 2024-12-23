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Власть

Депутат предложил ввести смертную казнь для тех, кто продает наркотики

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Медер Алиев заявил, что нужно ввести смертную казнь для тех, кто распространяет и продает наркотические вещества.

Нардеп отметил, что среди правоохранителей, которые борются с запрещенными веществами, есть оборотни в погонах. В этом направлении должна проводиться тщательная работа среди личного состава.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев ответил, что шесть сотрудников привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков.

Медер Алиев заметил, что раньше он был гуманистом.

«При написании Конституции также просил не вводить смертную казнь. Говорил, что это архаика. Нам нужно жить в цивильной стране. Но видя, сколько ломается судеб, я поменял свое мнение. Мало будет даже если расстрелять тех, кто продает, распространяет наркотические средства и тех правоохранителей, кто тому способствует. Нужно, оказывается, таких казнить», — сказал депутат.

Он поблагодарил политическое руководство страны за борьбу с запрещенными веществами.

«Несмотря на родственные связи, зятем сажают с тюрьму за реализацию наркотиков. Должна быть такая безжалостная борьба», — сказал Медер Алиев.

Напомним, на сегодня бывший жених племянницы президента Лазат Нуркожоевой и его брат содержатся под стражей с начала июля. Их обвиняют по статье 282 части 3 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315075/
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