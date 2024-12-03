Бывшему жениху Лазат Нуркожоевой и его брату снова продлили арест

Бывшему жениху племянницы президента Лазат Нуркожоевой и его брату снова продлили арест. Решение вынесли в Первомайском суде Бишкека.

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афтандила Сабырбекова и его брата продлено на срок следствия, то есть до 3 января. Их обвиняют по статье 282 части 3 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере» УК КР.

Напомним, что наркоборцы задержали Афтандила Сабырбекова в начале июля.

Незадолго до этого он сделал предложение руки и сердца Лазат Нуркожоевой в ущелье Оруу-Сай. Для этого арендовал вертолет МЧС и за час полета заплатил более 157 тысяч сомов. Это событие вызвало волну недовольства среди населения. «Родственники и близкие руководителей страны должны быть примером для других, не у всех есть возможность нанять вертолет. Разве для этого приобрели вертолеты МЧС? Президент говорил прекратить расточительство», — писали пользователи соцсетей.

После этого глава государства Садыр Жапаров извинился за племянницу.