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Власть

Депутат Медер Алиев просит увеличить число членов Совета судей

Депутат Медер Алиев просит увеличить число членов Совета судей. Законопроект он презентовал на заседании комитета парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Нардеп предлагает внести изменения в Закон «Об органах судейского самоуправления» и увеличить число членов Совета судей с 15 до 20 человек с учетом гендерного и регионального представительства, а также учитывая, что девять из них являются членами дисциплинарной комиссии.

Члены СС работают на общественных началах, зарплату не получают, поэтому принятие законопроекта не повлечет дополнительных финансовых затрат из бюджета.

Во время обсуждения вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил увеличить число членов Совета судей до 21.

«Потому что при голосовании за и против может получиться равное количество голосов, как тогда будут приниматься решения? Поэтому нужно сделать нечетное число, 19 или 21», — сказал он.

Рассмотрев законопроект, депутаты приняли его в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321657/
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