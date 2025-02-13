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Власть

Генконсульство КР в Новосибирске ответило на критику депутата Медера Алиева

Генеральное консульство Кыргызстана в городе Новосибирске (Россия) ответило на критику депутата Жогорку Кенеша Медера Алиева.

Накануне, нардеп заявил, что генконсул Айбек Айдарбеков, по словам наших граждан, не приходит на встречи с соотечественниками. 

«Он, оказывается, офисный беловоротничковый сотрудник. Не знает, как работать с людьми. Нашего гражданина местные прогнали, угрожая расправой. Он еле как прилетел в Кыргызстан и с помощью МИД его вопрос решили. У консула нет об этом информации. Считаю, что в диппредставителях должны работать не только офисные сотрудники, которые красиво говорят, но и те, кто умеет работать с народом. Особенно в России», — говорил Медер Алиев.

Отмечается, что генеральное консульство в Новосибирске принимает граждан КР ежедневно, в рабочие дни. Генконсул Айбек Айдарбеков ежедневно принимает граждан по различным вопросам. Случаев отказа в проведении встреч нет. Телефон горячей линии генконсульства работает круглосуточно.

«Относительно семьи граждан КР, проживающих в Коченевском районе Новосибирской области, в отношении которых возбудили уголовные дела, отмечаем, что с первых дней задержания кыргызстанцам оказали необходимую консульско-правовую помощь, провели переговоры с представителями правоохранительных органов России и оказали помощь в найме адвоката. С помощью генерального консульства граждан КР освободили, уголовные дела в их отношении прекратили», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что озвученная информация о том, что Айбек Айдарбеков не был в курсе инцидента, не соответствует действительности, так как о принятых консульством мерах сообщалось в МИД КР регулярно.

В генконсульстве добавили, что встречи с диаспорами в Новосибирской области проводят на плановой основе ежемесячно. Так, 11 февраля 2025 года состоялась встреча Айбека Айдарбекова с руководителем и представителями организации «Асман», с которыми обсудили вопросы проведения информационно-разъяснительных работ об изменениях в миграционном законодательстве России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319781/
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