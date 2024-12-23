Илон Маск призвал ввести тест на слабоумие для американских чиновников. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

В США необходимо ввести базовую проверку на умственные способности среди политиков, заявил миллиардер, комментируя новость о том, что 81-летняя член Конгресса США от штата Техас Кей Грейнджер попала в клинику для больных деменцией после того, как потерялась на улице полгода назад.

«Наверное, нам следует ввести некий базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», — написал Илон Маск.

Согласно сообщениям СМИ, последний раз Кей Грейнджер появлялась на публике в июле 2024 года, когда она принимала участие в голосовании по поправке к одному из законов. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения.