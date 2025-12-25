09:46
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует

Безопасной дозы алкоголя не существует, напоминает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации в преддверии Нового года.

По данным специалистов, каждая выпитая рюмка заставляет организм испытывать колоссальный стресс и разрушение. От вредного воздействия алкоголя страдают все органы и системы организма.

Однако самым значимым по разрушению является мозг.

Каждая доза любого спиртного ведет к стойкому сокращению количества клеток коры головного мозга, и этот процесс необратим — кора головного мозга не восстанавливается.

В среднем 100 миллилитров крепкого 40-градусного напитка убивает 1 тысячу клеток серого вещества головного мозга, которые наутро организм выводит вместе с мочой.

Австралийские ученые доказали, что даже у тех, кто умеренно употребляет спиртное (два-три раза в неделю), размер головного мозга постепенно уменьшается, приводя к слабоумию — алкогольной деменции.

Алкоголь тесно связан примерно с 60 различными заболеваниями, и практически во всех этих случаях наблюдается прямая взаимосвязь между дозой и ответной реакцией организма.

«Иными словами, чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть. Новый год — самое время отказаться от пагубной привычки в пользу своего здоровья», — призывают медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355955/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В Саудовской Аравии разрешили продажу алкоголя обеспеченным иностранцам
Запрет на продажу алкоголя после 22.00. Что об этом думают жители города Ош
В Таиланде ослабили ограничения на продажу алкоголя ради туристов
Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
Поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя предложил глава Минздрава КР
Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем
Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
25 декабря, четверг
09:45
Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили...
09:41
Нацстатком: Объем теневой экономики в Кыргызстане достиг 308 миллиардов сомов
09:37
В 2025 году вызовов милиции по фактам семейного насилия стало больше
09:34
Куда исчезли школьные земли? В Оше начали расследование незаконных застроек
09:31
Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует