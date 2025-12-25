Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует

Безопасной дозы алкоголя не существует, напоминает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации в преддверии Нового года.

По данным специалистов, каждая выпитая рюмка заставляет организм испытывать колоссальный стресс и разрушение. От вредного воздействия алкоголя страдают все органы и системы организма.

Однако самым значимым по разрушению является мозг.

Каждая доза любого спиртного ведет к стойкому сокращению количества клеток коры головного мозга, и этот процесс необратим — кора головного мозга не восстанавливается.

В среднем 100 миллилитров крепкого 40-градусного напитка убивает 1 тысячу клеток серого вещества головного мозга, которые наутро организм выводит вместе с мочой.

Австралийские ученые доказали, что даже у тех, кто умеренно употребляет спиртное (два-три раза в неделю), размер головного мозга постепенно уменьшается, приводя к слабоумию — алкогольной деменции.

Алкоголь тесно связан примерно с 60 различными заболеваниями, и практически во всех этих случаях наблюдается прямая взаимосвязь между дозой и ответной реакцией организма.

«Иными словами, чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть. Новый год — самое время отказаться от пагубной привычки в пользу своего здоровья», — призывают медики.