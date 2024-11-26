Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД

Уволенный начальник Кок-Жарского ПОМ Ноокатского РОВД майор милиции Тимур Абдисатар уулу приехал в Бишкек, чтобы встретиться с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым.

Милиционер записал видеообращение возле здания Министерства внутренних дел.

«Пишут, что я в розыске. Я узнал это и пришел сам в МВД, чтобы встретиться с министром Уланом Омокановичем. Я никуда не убегал», — сказал он в полученном 24.kg видео.

Напомним, 17 ноября майор милиции записал видеообращение . В нем он пожаловался на действия начальника ОВД Ноокатского района Ошской области полковника милиции Талгата Осконалиева.

По результатам служебной проверки принято решение уволить Тимура Абдисатар уулу за дискредитацию органов внутренних дел и ряд руководителей.

20 ноября в соцсетях опубликовано видео, где майор милиции Тимур Абдисатар уулу, находясь у себя в служебном кабинете, получает деньги от подчиненных. По факту возбуждено уголовное дело по статье 342 «Получение взятки группой лиц» УК КР.

21 и 22 ноября по подозрению в причастности к противоправным деяниям задержаны пятеро участковых и помощник дежурного Кок-Жарского ПОМ ОВД Ноокатского района. Велись оперативно-разыскные работы в отношении Тимура Абдисатар уулу.