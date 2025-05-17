11:45
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

Новые ПОМ с жильем для сотрудников начали строить в Бостери и Корумду

В Тюпском и Иссык-Кульском районах начали строить новые здания айыльных отделений милиции (ПОМ) с жильем для сотрудников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. 

В Корумду состоялась церемония закладки капсулы двухэтажного здания милиции, которое будет соответствовать современным стандартам и включать служебное жилье для сотрудников.

Аналогичное строительство начали и в селе Бостери Иссык-Кульского района, где запланировано возведение пятиэтажного здания отделения милиции. В нем предусмотрены помещения для временного проживания сотрудников, находящихся в командировке, и служебное жилье для постоянного состава.

Ожидается, что реализация проекта позволит значительно улучшить условия труда сотрудников милиции и повысить качество услуг, предоставляемых гражданам.

Проект реализуют в рамках перехода к сервисной модели правоохранительной деятельности, повышения прозрачности, доступности и качества предоставляемых услуг, укрепления доверия граждан к милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329384/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле усилены работы по очистке пляжей
В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»
По факту несчастных случаев на строительных объектах задержан ряд чиновников
Кабмин утвердил новый порядок аренды общественных пляжей на Иссык-Куле
Выявлять нарушения ПДД при помощи дронов начали и на Иссык-Куле
Строительство подземки возле ЦУМа. Будет изменено движение автобусов
«Камбар-Ата-1»: министр обсудил с подрядчиками этапы реализации проекта
Начало туристического сезона. В Чолпон-Ате усилили меры безопасности
В Кара-Балте планируют построить школу на 750 мест
«Это мой дом»: Андрей Панаев каждый день убирает мусор на озере Иссык-Куль
Популярные новости
Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в&nbsp;самолете, чтобы сходить за&nbsp;багажом Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан разыскиваемый Интерполом иностранный гражданин В аэропорту «Манас» задержан разыскиваемый Интерполом иностранный гражданин
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бизнес
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
Газификация под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»
17 мая, суббота
11:42
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам прив...
11:23
В городе Ош отметили День матери
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 мая
10:40
Новые ПОМ с жильем для сотрудников начали строить в Бостери и Корумду
10:33
Коллектив газеты «Кыргыз Туусу» провел субботник и передал эстафету другому СМИ