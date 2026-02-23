Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о присвоении воинских и специальных званий отдельным руководителям правоохранительных и силовых структур.

Соответственно указам главы государства высшее специальное звание «генерал-полковник милиции» получил Улан Ниязбеков.

Высшее воинское звание «генерал-лейтенант» присвоили Жумгалбеку Шабданбекову, который недавно возглавил ГКНБ.

Кроме того, воинские звания «генерал-майор» получили:

Акылбек Намазов (новый заместитель председателя ГКНБ),

Уранбек Шадыбеков (новый заместитель председателя ГКНБ – директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ),

Тариэл Отонбаев (первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР),

Талайбек Шаршеев (первый заместитель министра обороны), Талантбек Талипов ( командующий Силами воздушной обороны ВС КР),

командующий Силами воздушной обороны ВС КР), Алишер Эрбаев (новый заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра ГКНБ).

Специальное звание «генерал-майор юстиции» присвоили Малику Маамыталиевичу Бектурганову (новый первый заместитель генерального прокурора).