Власть

Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о присвоении воинских и специальных званий отдельным руководителям правоохранительных и силовых структур.

Соответственно указам главы государства высшее специальное звание «генерал-полковник милиции» получил Улан Ниязбеков.

Высшее воинское звание «генерал-лейтенант» присвоили Жумгалбеку Шабданбекову, который недавно возглавил ГКНБ.

Кроме того, воинские звания «генерал-майор» получили:

  • Акылбек Намазов (новый заместитель председателя ГКНБ),
  • Уранбек Шадыбеков (новый заместитель председателя ГКНБ – директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ),
  • Тариэл Отонбаев (первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР),
  • Талайбек Шаршеев (первый заместитель министра обороны), Талантбек Талипов (командующий Силами воздушной обороны ВС КР),
  • Алишер Эрбаев (новый заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра ГКНБ).

Специальное звание «генерал-майор юстиции» присвоили Малику Маамыталиевичу Бектурганову (новый первый заместитель генерального прокурора).
Ссылка: https://24.kg/vlast/363155/
просмотров: 1161
