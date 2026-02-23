Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о присвоении воинских и специальных званий отдельным руководителям правоохранительных и силовых структур.
Соответственно указам главы государства высшее специальное звание «генерал-полковник милиции» получил Улан Ниязбеков.
Высшее воинское звание «генерал-лейтенант» присвоили Жумгалбеку Шабданбекову, который недавно возглавил ГКНБ.
Кроме того, воинские звания «генерал-майор» получили:
- Акылбек Намазов (новый заместитель председателя ГКНБ),
- Уранбек Шадыбеков (новый заместитель председателя ГКНБ – директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ),
- Тариэл Отонбаев (первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР),
- Талайбек Шаршеев (первый заместитель министра обороны), Талантбек Талипов (командующий Силами воздушной обороны ВС КР),
- Алишер Эрбаев (новый заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра ГКНБ).
Специальное звание «генерал-майор юстиции» присвоили Малику Маамыталиевичу Бектурганову (новый первый заместитель генерального прокурора).