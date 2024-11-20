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Власть

Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине — Reuters

Президент России Владимир Путин не пойдет на территориальные уступки, но может согласиться на заморозку по линии фронта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Российский лидер готов обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Украине, но он не пойдет на значительные территориальные уступки. Также для него принципиален отказ Киева от вступления в НАТО, пишет газета со ссылкой на пятерых бывших и действующих российских чиновников. Журналисты отмечают, что источники знакомы с позицией Кремля.

Они предполагают, что РФ пойдет на заморозку по линии фронта. Три источника предполагают: возможны переговоры о том, как именно пройдет линия разграничения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях: несмотря на то что Россия объявила эти территории своими, ее войска контролируют только 70-80 процентов их территории. Два других собеседника Reuters предположили, что российские войска могут уйти с небольших участков территорий Харьковской и Николаевской областей.

Как подчеркивает агентство, скорость наступления российской армии самая высокая за все время войны, не считая самые первые дни вторжения. Дональд Трамп, который обещал быстро закончить войну в случае своего избрания, возвращается в Белый дом в условиях укрепления позиций России. Два собеседника агентства также заметили, что разрешение уходящего президента Джо Байдена бить ракетами ATACMS по российской территории может существенно усложнить ситуацию: Москва уже назвала это эскалацией.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ. По его словам, обновленная ядерная доктрина приводит положения о ядерном сдерживании в соответствии с нынешней обстановкой, ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников.

Ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311737/
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