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Власть

Использование ВСУ западных ракет против России может повлечь ядерный ответ

Использование ВСУ западных неядерных ракет против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, обновленная ядерная доктрина приводит положения о ядерном сдерживании в соответствии с нынешней обстановкой, ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников.

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Пресс-секретарь также добавил, что обновленная доктрина должна стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.

«Документ чрезвычайно важный, анализируйте», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, военные и другие службы максимально внимательно отслеживают ситуацию в связи с сообщениями о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по Курской области.

Он также заявил, что «специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей, сейчас она проходит в условиях войны, развязанной коллективным Западом против России».

Напомним, ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Белый дом официально никак не прокомментировал эти данные до сих пор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311621/
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