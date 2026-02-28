18:30
Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. Что осталось от резиденции аятоллы Хаменеи после удара

Опубликован спутниковый снимок резиденции аятоллы Хаменеи после удара. На фото, сделанном Airbus, видны обширные разрушения комплекса в Тегеране.

Также под удары попали район, где находится дом бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

из интернета
Фото из интернета. Резиденция аятоллы Хаменеи после ударов
По утверждению иранских официальных лиц, аятолла Хаменеи, как и лидер страны Масуд Пезешкиан, не пострадал и находится в безопасном месте. По заявлениям израильских военных, им удалось устранить несколько иранских высокопоставленных чиновников и военных. 

Нападение Израиля и США на Иран началось сегодня с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.
