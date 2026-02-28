Атака на Иран. Что осталось от резиденции аятоллы Хаменеи после удара

Опубликован спутниковый снимок резиденции аятоллы Хаменеи после удара. На фото, сделанном Airbus, видны обширные разрушения комплекса в Тегеране.

Также под удары попали район, где находится дом бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Фото из интернета. Резиденция аятоллы Хаменеи после ударов

По утверждению иранских официальных лиц, аятолла Хаменеи, как и лидер страны Масуд Пезешкиан, не пострадал и находится в безопасном месте. По заявлениям израильских военных, им удалось устранить несколько иранских высокопоставленных чиновников и военных.

Нападение Израиля и США на Иран началось сегодня с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.