Атака на Иран. Что осталось от резиденции аятоллы Хаменеи после удара

Опубликован спутниковый снимок резиденции аятоллы Хаменеи после удара. На фото, сделанном Airbus, видны обширные разрушения комплекса в Тегеране.
Также под удары попали район, где находится дом бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.
Нападение Израиля и США на Иран началось сегодня с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.