Удары вглубь России ATACMS. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Глава России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

Сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов, следует из основ госполитики страны в области ядерного сдерживания. Кроме того, агрессия любого государства из военной коалиции против России или ее союзников теперь рассматривается как агрессия этой коалиции в целом.

Ранее сообщалось, что в основы государственной политики в области ядерного сдерживания — документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия РФ, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом Владимир Путин говорил на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявлял ранее лидер РФ.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала материал, где говорится, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Его администрация сняла запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием, речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Белый дом официально никак не прокомментировал эти данные до сих пор.