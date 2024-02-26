В Кыргызстане матерям-героиням могут увеличить размер пособия

Комитет по социальной политике сегодня рассмотрел и поддержал проект постановления Жогорку Кенеша «Об увеличении размера ежемесячного социального пособия для матерей-героинь в Кыргызской Республике».

Инициаторы — депутаты Камила Талиева и Марлен Маматалиев.

По словам Марлена Маматалиева, проект постановления разработан в соответствии со статьей 19 Конституции в целях повышения уровня жизни матерей-героинь.

«У нас есть около 33 тысяч матерей-героинь. Многие получают пенсию, но 121 из них не работают и получают пособие 3 тысячи сомов. Его размер привязан к базовой части пенсии, она составляет 3 тысячи 170 сомов. Мы предлагаем привязать пособие к прожиточному минимуму, потому что он с каждым годом меняется и растет», — сказал он.

Нардеп добавил, что для 121 матери-героини потребуется в год 2 миллиона сомов.

Инициаторы предлагают кабинету министров увеличить размер ежемесячного социального пособия для матерей-героинь не менее чем на две трети прожиточного минимума.