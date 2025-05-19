В КР 90 матерей-героинь получают соцпособие в 3 тысячи сомов

90 матерей-героинь, не имеющих права на пенсионное обеспечение, получают ежемесячное социальное пособие в размере 3 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» министерство осуществляет назначение и выплату ежемесячного социального пособия матерям-героиням, не имеющим права на пенсионное обеспечение по достижении возраста 55 лет.

На сегодняшний день размер ежемесячного социального пособия составляет 3 тысячи сомов.

На 1 мая 2025 года количество матерей-героинь, получающих ежемесячное социальное пособие, составило 90 человек.

Для информации: матери-героини, имеющие право на пенсионное страхование по достижении пенсионного возраста (по достижении 58 лет) получают пенсию через Социальный фонд Кыргызской Республики.

Согласно данным Социального фонда, по состоянию на 1 апреля 2025 года пенсию получают 31 тысяча 764 матери-героини.