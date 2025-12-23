12:43
Власть

Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь

Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь. Об этом заявила Камила Талиева на совместном заседании комитетов.

По ее словам, в 2024 году принято постановление о выделении пособий в размере 1 тысячи сомов для матерей-героинь.

«В республике на сегодня имеется всего 31 тысяча 764 матери-героини, их нужно поддержать. С учетом инфляции эти деньги к пенсии им не особо помогают. Поэтому надо увеличить размер пособий, чтобы в итоге матери-героини получали поддержку, которая будет не ниже прожиточного минимума. Я намерена сделать это через законопроект и проработать все вопросы совместно с кабмином», — добавила Камила Талиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355640/
просмотров: 210
