Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь. Об этом заявила Камила Талиева на совместном заседании комитетов.

По ее словам, в 2024 году принято постановление о выделении пособий в размере 1 тысячи сомов для матерей-героинь.

«В республике на сегодня имеется всего 31 тысяча 764 матери-героини, их нужно поддержать. С учетом инфляции эти деньги к пенсии им не особо помогают. Поэтому надо увеличить размер пособий, чтобы в итоге матери-героини получали поддержку, которая будет не ниже прожиточного минимума. Я намерена сделать это через законопроект и проработать все вопросы совместно с кабмином», — добавила Камила Талиева.