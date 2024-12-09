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Власть

Постановление ЖК о повышении пособий матерям-героиням кабмин исполнять не будет

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Марлен Маматалиев спросил министра финансов Алмаза Бакетаева о том, когда начнется исполнение постановления Жогорку Кенеша о повышении пособий матерям-героинями с 3 до 5 тысяч сомов.

Со слов министра стало известно, что постановление о повышении до 5 тысяч сомов кабмин исполнять не будет. Кабмин подготовит свою систему повышения пособия. Когда это будет, министр не уточнил.

Добавим, получающих пособия от Министерства труда, социального обеспечения и миграции матерей-героинь всего 132. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/313599/
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