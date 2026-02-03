Депутат ЖК предлагает бесплатно лечить матерей-героинь в институте курортологии

Члены парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам в рамках выездного заседания ознакомились с деятельностью Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, депутаты выслушали основные проблемы института.

«Здание лечебницы возведено в 1984 году, и с тех пор там не делали капитальный ремонт. Несмотря на это, учреждение продолжает работать и ежегодно принимает порядка 13 тысяч пациентов из различных регионов страны. Депутат Гулнара Баатырова подчеркнула значимую роль института для общества и указала на важность формирования удобной и доступной среды для пациентов. По ее мнению, особое внимание следует уделить вопросу бесплатного лечения матерей-героинь», — говорится в сообщении.

Депутат Гулкан Молдобекова отметила, что текущего финансирования, предусмотренного на питание, недостаточно, и указала на необходимость его увеличения.

Члены комитета рекомендовали Минздраву принять меры по оснащению института современным оборудованием, провести там ремонт, улучшить качество услуг и повысить зарплату сотрудникам.