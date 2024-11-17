Дональд Трамп повторяет за Борисом Ельциным? Аналитик объясняет кадровые решения

Спустя десять дней после выборов администрация победившего в гонке 47-го президента США Дональда Трампа начала обретать контуры.

Эксперты отмечают — в команду Трампа вошли в большинстве ультраконсервативные политики, пропагандирующие антимигрантскую риторику и выступающие против помощи Украине. Некоторые назначения стали полной неожиданностью.

Тем не менее политический аналитик Станислав Белковский в своем Telegram-канале высказал предположение, что Дональд Трамп следует примеру или берет на вооружение опыт Бориса Ельцина — 1991, создавая «кабинет младореформаторов».

По мнению эксперта, общий глубинный смысл новейших кадровых решений Трампа — так напугать бюрократию ключевых федеральных ведомств, чтобы все, кто против 47-го лидера США или скептически к нему относится, сами уволились, открыв дорогу новому поколению индоктринированных трампистов.



«Именно с такой «командой младореформаторов» господин Трамп намеревается зачистить вооруженные силы и правоохранительные структуры от своих закоренелых оппонентов, коих десятки тысяч. Нечто подобное и предлагалось в Project 2025, разработанном консервативным мозговым центром Heritage Foundation под руководством Кевина Робертса», — отметил он.

К слову, российские младореформаторы нередко утверждают, что демократия в РФ проиграла потому, что президент Ельцин вместе с ними в 1990-е не провел тотальную ротацию кадров в силовых структурах. Что ж, президент Трамп учится на чужих ошибках. Станислав Белковский

Эксперты, к которым обратилось за комментарием ВВС, указывают на то, что в 2016 году, когда Дональд Трамп был в политике новичком, ему пришлось полагаться на большее число республиканцев из истеблишмента на ключевых позициях.

«Но в этот раз в его распоряжении множество потенциальных кандидатов, доказавших ему свою лояльность. Кроме того, за прошедшие восемь лет республиканцы из истеблишмента тоже стали его лояльными сторонниками», — пишет издание.