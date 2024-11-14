Дональд Трамп и его команда. Кто все эти люди и что о них известно

Избранный 47-й президент США официально вступит в должность после инаугурации 20 января 2025 года.

Но Дональд Трамп уже назначает на ключевые позиции в своей администрации преданных ему людей. Кто и какой кабинет уже занял, а кому какой пророчат — в материале 24.kg.

Сюзан Уайлс

Как пишут DW и BBC со ссылкой на экспертов, во время второго срока своего правления Дональд Трамп отдает важные посты представителям Республиканской партии.

Фото из интернета. Сюзан Уайлс

Аналитики отмечают в новой администрации так называемый домашний колорит. Это когда большинство назначенцев из Флориды, где Трамп живет, и из штата Нью-Йорк, где он родился.

Так, на днях стало известно, что администрацию Дональда Трампа возглавит 67-летняя Сюзан Уайлс, политический консультант и стратег из Флориды.

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Американские СМИ отмечают ее высокий авторитет в партии, подчеркивая — она была одним из ведущих менеджеров успешной избирательной кампании Трампа.

Теперь Сюзан Уайлс будет руководить администрацией, контролировать ее работу, определять политическую повестку для своего босса.

«На протяжении всей своей карьеры Уайлс действовала из-за кулис, занимаясь продвижением кандидатов. Как и многие политконсультанты, она избегала внимания общественности, за что получила от избранного президента прозвище «ледяная малышка» — предположительно в связи со своей репутацией и склонностью избегать публичных выступлений», — характеризует Уайлс DW.

Сюзан Уайлс пришла в политику в конце 1970-х. Она начинала в команде республиканского кандидата Рональда Рейгана в 1980 году. Тогда, напомним, Рейган победил.

В 2010-м Уайлс привела в губернаторское кресло Флориды неопытного и малоизвестного политика Рика Скотта. Ныне он член Сената США.

По данным ВВС, Сюзан Уайлс и Дональд Трамп познакомились во время республиканских праймериз в 2015 году. Она стала сопредседателем его предвыборной кампании во Флориде. Аналитики в те годы относили штат к колеблющимся. А в 2016-м не без помощи Уайлс Трамп там победил Хиллари Клинтон.

«Республиканцы относятся к Сюзан Уайлс с большим уважением и даже с пиететом. По словам многих, она умеет сдерживать амбиции самого Дональда Трампа и людей из его ближайшего окружения. Это, возможно, позволит ей сохранить порядок в администрации, которого не было во время работы четырех ее предыдущих руководителей. По словам Трампа, Уайлс любит оставаться в тени и при этом умудряется быть одним из самых грозных политиков США», — пишет ВВС.

Марко Рубио

Есть все основания полагать, что новым госсекретарем США станет Марко Рубио. Как и Сюзан Уайлс, он выходец из Флориды.

Фото из интернета. Марко Рубио

В 2016 году на праймериз Рубио был соперником Дональда Трампа. Но потом поддержал его и во время первого срока, был активным сторонником Трампа по большинству важных вопросов.

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Марко Рубио, как прогнозируют эксперты в своих интервью американским медиа, должен склонить к переговорам Киев и Москву и сыграть ключевую роль в свертывании конфликта на Ближнем Востоке.

Политологи называют Рубио «ястребом» по отношению к Китаю. Сенатор неоднократно заявлял, что Пекин — это не просто соперник США в Индо-Тихоокеанском регионе, это экономическая и геополитическая угроза.

Майк Уолтц

По некоторым сведениям, он займет пост советника президента по нацбезопасности. Майк Уолтц — член Палаты представителей от Флориды, первый офицер среди депутатов Конгресса, служил в Афганистане и ушел в отставку в звании подполковника.

Фото из интернета. Майк Уолтц

Под конец первого срока Дональда Трампа супруга Уолтца Джулия Нешейват назначена заместителем помощника главы государства по нацбезопасности. Как и Марко Рубио, Майк Уолтц входит в число самых жестких критиков КНР в Конгрессе. Он поддержал Трампа, когда тот пригрозил ввести тарифы на импорт из Китая.

Элиз Стефаник

Кресло постпреда США при ООН достанется члену Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник. Она сменит карьерного дипломата Линду Томас-Гринфилд.

Фото из интернета. Элиз Стефаник

Как уточняют СМИ, Стефаник в течение десяти лет заседает в Конгрессе и с 2021 года возглавляет конференцию республиканцев в Палате представителей.

Она всегда была сторонницей Дональда Трампа. Трижды из четырех раз голосовала за его программу и защищала активно от обоих импичментов.

Стивен Миллер

Бывший спичрайтер и старший советник Дональда Трампа Стивен Миллер стал замглавы администрации по политическим вопросам.

Фото из интернета. Стивен Миллер

Миллер, как и его патрон, выступает за крайнее ужесточение миграционной политики и поддерживает идею Трампа построить на границе с Мексикой стену. Он также настаивает на введении запрета на въезд в США мигрантов из мусульманских стран.

Кеннеди в игре

Может получить кресло племянник убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. По образованию он юрист, специализирующийся на вопросах экологии и защиты окружающей среды.

Фото из интернета. Роберт Кеннеди-младший

В ходе этой президентской кампании Кеннеди пытался выдвинуться на пост главы государства от Демократической партии.

Он выступал против вакцинации и поддерживал теорию заговора антиваксеров. Члены клана Кеннеди, как пишут СМИ, тогда раскритиковали его позицию и выступили за переизбрание на второй срок Джо Байдена.

Роберт Кеннеди, оставив попытки выдвинуться от демократов, зарегистрировался как независимый кандидат. Но его кампания провалилась. В итоге он выбыл из гонки и поддержал Дональда Трампа.

В последние два месяца избирательного цикла Роберт Кеннеди возглавил инициативу предвыборной кампании Трампа под названием «Сделаем Америку снова здоровой». ВВС

Дональд Трамп пообещал, что Кеннеди-младший будет играть важную роль в работе общественного здравоохранения, а именно в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управлении по безопасности пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Роберт Кеннеди недавно заявил, что будет настаивать на очистке питьевой воды без фтора. А в своем недавнем интервью NBC News он сказал, что не является противником вакцинации.

Кеннеди уточнил — выступает не за то, чтобы лишить людей права на прививки, а за то, чтобы лучше их информировать, прежде чем они сделают свой выбор. В беседе с журналистом он отметил, что способен работать и в администрации президента с более широкими полномочиями.

Илон Маск

Не нуждается в представлении. Под Илона Маска, самого богатого человека в мире, главу компаний Tesla и SpaceX и владельца платформы X (бывший Twitter), будет создано отдельное ведомство — Департамент эффективности правительства.

Фото из интернета. Илон Маск

Цель нового учреждения — сократить бюджетные расходы, реформировать работу правительства и бороться с «удушающей федеральной бюрократией», как выразился Маск.

Аббревиатура будущего агентства — DOGE — является шутливой отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

Маск заявил о своей поддержке Дональда Трампа в начале этого года, хотя еще в 2022-м он говорил, что Трампу пора сушить весла и уйти за горизонт«.

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Тем не менее в ходе кампании Илон Маск стал одним из самых активных и известных сторонников республиканца. Он пожертвовал более $119 миллионов комитету America PAC. Это организация, созданная самим Маском для поддержки Дональда Трампа.

«Незадолго до дня голосования Илон Маск также запустил кампанию, в ходе которой он платил деньги тем зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов, кто соглашался подписать его петицию в поддержку свободы слова», — пишет ВВС.

В общей сложности выплаты составили порядка $1 миллиона.

«Пограничный царь»

Это словосочетание республиканцы использовали в ходе избирательной кампании против Камалы Харрис. Ей президент Джо Байден поручил обеспечить контроль над южной границей США. Теперь Дональд Трамп применил этот термин при одном из первых кадровых назначений, не связанных с его администрацией.

Фото из интернета. Том Хоман

Во время первого срока Трампа «пограничный царь» Том Хоман занимал пост директора Иммиграционной и таможенной полиции США. Ныне он будет отвечать за контроль на границах и депортацию нелегальных мигрантов.

На национальном съезде Республиканской партии в июле Хоман заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах мигранты без документов должны «начать паковать чемоданы». Жесткая антимигрантская риторика Тома Хомана призвана стать неотъемлемой частью реализации обещания Трампа отправить нелегальных мигрантов домой.

Эксперты уже назвали такие планы «крупнейшей в истории Америки операцией по депортации».

На сегодня в США находится, по разным оценкам, 25 миллионов нелегальных мигрантов. Затраты на реализацию такой программы по депортации подвергаются широкой критике. Американский совет по иммиграции (American Immigration Council, AIC. — Прим. 24.kg) оценивает соответствующий законопроект в $315 миллиардов.

Ли Зелдин

Еще один сторонник Дональда Трампа, бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин будет назначен руководителем Агентства по охране окружающей среды.

Фото из интернета. Ли Зелдин

Зелдин активно выступает за отказ от политики по защите климата, а в качестве приоритетов выделяет автомобилестроение и искусственный интеллект.

Журналисты, рассказывая о Ли Зелдине, указывают на то, что окружающей среды он коснулся лишь раз, упомянув «защиту доступа к чистому воздуху и воде».

Это кадровое решение политологи называли ожидаемым при учете, что сам Трамп обещает выйти из Парижского соглашения по климату и упирает на необходимость увеличить добычу нефти и газа.

Кэролайн Левитт

По данным некоторых источников, близких к Дональду Трампу, Кэролайн Левитт обещают место пресс-секретаря Белого дома.

Фото из интернета. Кэролайн Левитт

Колумнисты Washington Post и New York Times характеризуют Левитт как весьма амбициозную особу. Ей 27 лет. Работала помощником пресс-секретаря в пресс-службе Белого дома во время первого президентского срока Трампа и, судя по всему, зарекомендовала себя настолько хорошо, что стала пресс-секретарем избирательной кампании республиканцев 2024 года.

В 2022-м Кэролайн Левитт баллотировалась в конгрессмены от своего родного штата Нью-Гэмпшир. Если бы она выиграла выборы, то стала бы самой молодой конгрессвумен в истории.

Джон Рэтклифф

Экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф станет главой ЦРУ. Об этом сообщается в заявлении команды республиканцев.

Фото из интернета. Джон Рэтклифф

«Рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора ЦРУ. Он всегда был борцом за правду и честность с американским народом», — отмечается в заявлении Дональда Трампа.

По словам избранного главы страны, он станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере разведки США.

Бывший конгрессмен-республиканец из Техаса всегда был активным защитником Трампа и защищал его от нападок демократов.

А Нацразведку возглавит, как пишет «Медуза» со ссылкой на заявление команды Дональда Трампа, Талси Габбард. Она подполковник и бывшая конгрессвумен. Как сказано в заявлении, «пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий».

Фото из интернета. Талси Габбард

Габбард известна своей пророссийской позицией. Она выступала против того, чтобы США финансировали Украину. А в феврале 2022 года, когда РФ развязала войну, заявила, что вторжения можно было предотвратить, «если бы администрация Байдена и НАТО просто признали законную обеспокоенность России по поводу вступления Украины в альянс».

Пит Хегсет

Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Фото из интернета. Пит Хегсет

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — говорится в заявлении, распространенном переходным штабом республиканцев.

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. Последние восемь лет работает ведущим на телеканале Fox News. Является также автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.

Трамп убежден, что в новой должности Пит Хегсет будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».

Таким образом, пост главы Пентагона Майку Помпео вопреки прогнозам не достанется. Помпео оставался верным союзником своего шефа и поддержал Дональда Трампа в его утверждениях о фальсификациях на выборах 2020 года, якобы сыгравших на руку демократам, в результате чего Джо Байден занял Белый дом. Но в ходе проверок эти заявления подтверждения не нашли.

Еще, как сообщает Fox News, в администрации Трампа появится должность спецпосланника по Украине. Предполается он будет курировать, со стороны США, переговоры, направленные на прекращение войны.

«Имя спецпосланника будет названо «в ближайшее время», сообщили источники. Это будет «человек с большим авторитетом» и ему «будет поручено найти решения, которые приведут к мирному урегулированию», — уточняют источники медиа.

P.S. Разбирая первые кадровые назначения Дональда Трампа, эксперты отмечают: 47-й президент США делает ставку на лояльность. Но тем не менее лишь его способность справляться с давлением от управления страной по-настоящему покажет, будет ли второй срок чем-то отличаться от первого.