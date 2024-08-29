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Власть

В Кыргызстане проводят исследование о миграции граждан

Министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова обсудила вопросы управления трудовой миграцией с Урсуллой Келлер, региональным советником по миграции в Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во встрече участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР Оливье Бангертер и руководитель представительства Международной организации по миграции в КР Бермет Молдобаева.

Целью встречи стала совместная работа в рамках Программы управления трудовой миграцией в Центральной Азии. Урсулла Келлер возглавляет этот проект, финансируемый Швейцарией.

Жылдыз Полотова отметила, что на сегодня большинство людей используют социальные сети и информацию от знакомых для планирования миграции. Неофициальные каналы трудоустройства способствуют вовлечению в неформальную занятость и увеличивают риски злоупотреблений и эксплуатации как при трудоустройстве, так и в процессе трудовой деятельности.

Министр рассказала, что в рамках Программы управления трудовой миграцией по всей республике проводится исследование, которое продлится до мая 2026 года.

«За это время мы провели два раунда базовой оценки мобильности в Кыргызстане с целью отслеживания информации о географическом распределении трудящихся и возвращающихся мигрантов, причинах миграции, странах возвращения и периодах миграции», — подчеркнула она.

Отвечая на вопросы Урсуллы Келлер о реинтеграции трудовых мигрантов, глава Минтруда отметила, что в стране создаются как рабочие места, так и возможности для предпринимательства.

«В рамках поручения кабинета министров до конца года создадут 250 тысяч рабочих мест, из них 38 тысяч по линии Минтруда. Открыта «горячая линия» с конкретными вакансиями по каждому району. Ведомство предоставляет возможности бесплатного профессионального обучения и повышения квалификации по 125 профессиям, есть возможность прохождения оплачиваемых молодежных стажировок», — сказала Жылдыз Полотова.

Она добавила, что в рамках программы «Социальный контракт» с 2022 года более 22 тысяч малоимущих семей начали свой бизнес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303426/
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