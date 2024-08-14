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Власть

Россия вышла из рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

В России с 1 августа прекратила действие рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ был подписан в феврале 1996 года в Страсбурге. Официальное сообщение МИД РФ размещено на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств в октябре 2023 года. Он сам инициировал прекращение действия документа. Решение объяснялось «дискриминационным отношением к России» в рамках конвенции.

Конвенция Совета Европы содержит общие цели и принципы защиты национальных меньшинств от дискриминации. Среди них — содействие сохранению культуры, религии, языка и традиций, предоставление свободы выражения мнения, участие меньшинств в экономической, культурной и социальной жизни и запрет насильственной ассимиляции.

В ее преамбуле говорится, что государства-члены обязаны выполнять положения документа на основе «национального законодательства и соответствующей государственной политики». Являясь рамочным документом, конвенция содержит общие цели и принципы, такие как: защита от дискриминации; содействие эффективному равенству, сохранению культуры, религии, языка и традиций; свобода выражения мнения; участие в экономической, культурной и социальной жизни; свобода в отношении языка и образования; запрет насильственной ассимиляции и другое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302101/
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