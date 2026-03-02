Стигма, связанная с ВИЧ, препятствует прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году

Стигма, связанная с ВИЧ, — не второстепенная проблема, а прямое препятствие для прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году. Об этом сообщил UNAIDS.
По ее данным, сведения, полученные от более чем от 30 тысяч людей, живущих с ВИЧ, в 25 странах, подтверждают: стигма и дискриминация остаются повсеместными барьерами в доступе к здравоохранению, к сохранению достоинства и реализации прав человека.
Согласно глобальному отчету Индекса стигмы людей, живущих с ВИЧ (Stigma Index 2.0), почти каждый четвертый человек сообщает, что сталкивался со стигматизацией со стороны окружающих, включая случаи в медицинских учреждениях, где дискриминация подрывает доверие и доступ к жизненно важным услугам.
Дискриминация продолжает:
- препятствовать тестированию на ВИЧ;
- мешать обращению за услугами профилактики ВИЧ, включая препараты для профилактики;
- ограничивать доступ к лечению;
- отталкивать людей от медицинских услуг;
- лишать людей их фундаментальных прав;
- подпитывать эпидемию СПИДа.
В UNAIDS назвали необходимые шаги.
1. Устранить дискриминационные законы
Странам советуют пересмотреть политику и законодательство и отменить нормы, которые дискриминируют, криминализируют и причиняют вред людям, живущим с ВИЧ и подвергающимся риску ВИЧ, включая законы, криминализирующие секс-работу, употребление наркотиков, однополые отношения и нераскрытие ВИЧ-статуса. По словам экспертов, они мешают доступу к медицинским услугам.
2. Защитить право на доступ к медицинской помощи
- обеспечивать конфиденциальность;
- обучать медицинских работников и внедрять политику нулевой терпимости к дискриминации;
- прекратить практику обязательного тестирования на ВИЧ;
- обеспечивать качественную и сострадательную помощь для всех.
3. Снижать стигму в сообществах
- опровергать мифы и дезинформацию о ВИЧ;
- поддерживать просвещение и повышение осведомленности;
- укреплять эмпатию и понимание.
4. Поддерживать ответные меры, возглавляемые сообществами
- финансировать организации, возглавляемые людьми, живущими с ВИЧ;
- обеспечивать их значимое участие в принятии политических решений;
- укреплять сети взаимопомощи;
- защищать право сообществ лидировать в ответных мерах на ВИЧ.
Отметим, что ежегодно 1 марта проводится международный день ООН «Ноль дискриминации».
В 2026 году UNAIDS призывает правительства, поставщиков медицинских услуг, работодателей, сообщества и каждого человека прислушаться к голосам людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, и действовать на основе данных. Чтобы никто не чувствовал свою уязвимость из-за ВИЧ-статуса, а системы здравоохранения стали пространством, где можно проходить тестирование, получать лечение и уход без дискриминации.