09:18
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Стигма, связанная с ВИЧ, препятствует прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году

Стигма, связанная с ВИЧ, — не второстепенная проблема, а прямое препятствие для прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году. Об этом сообщил UNAIDS.

По ее данным, сведения, полученные от более чем от 30 тысяч людей, живущих с ВИЧ, в 25 странах, подтверждают: стигма и дискриминация остаются повсеместными барьерами в доступе к здравоохранению, к сохранению достоинства и реализации прав человека.

Согласно глобальному отчету Индекса стигмы людей, живущих с ВИЧ (Stigma Index 2.0), почти каждый четвертый человек сообщает, что сталкивался со стигматизацией со стороны окружающих, включая случаи в медицинских учреждениях, где дискриминация подрывает доверие и доступ к жизненно важным услугам.

Кроме того, 85 процентов людей, живущих с ВИЧ, испытывают внутреннюю стигму, и многие меняют поведение — скрывают ВИЧ-статус или прерывают лечение из-за страха отвержения и осуждения.

Дискриминация продолжает:

  • препятствовать тестированию на ВИЧ;
  • мешать обращению за услугами профилактики ВИЧ, включая препараты для профилактики;
  • ограничивать доступ к лечению;
  • отталкивать людей от медицинских услуг;
  • лишать людей их фундаментальных прав;
  • подпитывать эпидемию СПИДа.

В UNAIDS назвали необходимые шаги.

1. Устранить дискриминационные законы

Странам советуют пересмотреть политику и законодательство и отменить нормы, которые дискриминируют, криминализируют и причиняют вред людям, живущим с ВИЧ и подвергающимся риску ВИЧ, включая законы, криминализирующие секс-работу, употребление наркотиков, однополые отношения и нераскрытие ВИЧ-статуса. По словам экспертов, они мешают доступу к медицинским услугам.

2. Защитить право на доступ к медицинской помощи

  • обеспечивать конфиденциальность;
  • обучать медицинских работников и внедрять политику нулевой терпимости к дискриминации;
  • прекратить практику обязательного тестирования на ВИЧ;
  • обеспечивать качественную и сострадательную помощь для всех.

3. Снижать стигму в сообществах

  • опровергать мифы и дезинформацию о ВИЧ;
  • поддерживать просвещение и повышение осведомленности;
  • укреплять эмпатию и понимание.

4. Поддерживать ответные меры, возглавляемые сообществами

  • финансировать организации, возглавляемые людьми, живущими с ВИЧ;
  • обеспечивать их значимое участие в принятии политических решений;
  • укреплять сети взаимопомощи;
  • защищать право сообществ лидировать в ответных мерах на ВИЧ.

Отметим, что ежегодно 1 марта проводится международный день ООН «Ноль дискриминации».

В 2026 году UNAIDS призывает правительства, поставщиков медицинских услуг, работодателей, сообщества и каждого человека прислушаться к голосам людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, и действовать на основе данных. Чтобы никто не чувствовал свою уязвимость из-за ВИЧ-статуса, а системы здравоохранения стали пространством, где можно проходить тестирование, получать лечение и уход без дискриминации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364120/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди
Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ
ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы
В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ
На 1 августа 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 14 тысяч 989 случаев ВИЧ
В Кыргызстане зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди детей
Цель-2030. В Кыргызстане намерены снизить заболеваемость ВИЧ и гепатитами
Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
Борьба с ВИЧ. UNAIDS наполовину сокращает штат и переносит офисы
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР