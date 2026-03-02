Стигма, связанная с ВИЧ, препятствует прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году

Стигма, связанная с ВИЧ, — не второстепенная проблема, а прямое препятствие для прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году. Об этом сообщил UNAIDS.

По ее данным, сведения, полученные от более чем от 30 тысяч людей, живущих с ВИЧ, в 25 странах, подтверждают: стигма и дискриминация остаются повсеместными барьерами в доступе к здравоохранению, к сохранению достоинства и реализации прав человека.

Согласно глобальному отчету Индекса стигмы людей, живущих с ВИЧ (Stigma Index 2.0), почти каждый четвертый человек сообщает, что сталкивался со стигматизацией со стороны окружающих, включая случаи в медицинских учреждениях, где дискриминация подрывает доверие и доступ к жизненно важным услугам.

Кроме того, 85 процентов людей, живущих с ВИЧ, испытывают внутреннюю стигму, и многие меняют поведение — скрывают ВИЧ-статус или прерывают лечение из-за страха отвержения и осуждения.

Дискриминация продолжает:

препятствовать тестированию на ВИЧ;

мешать обращению за услугами профилактики ВИЧ, включая препараты для профилактики;

ограничивать доступ к лечению;

отталкивать людей от медицинских услуг;

лишать людей их фундаментальных прав;

подпитывать эпидемию СПИДа.

В UNAIDS назвали необходимые шаги.

1. Устранить дискриминационные законы

Странам советуют пересмотреть политику и законодательство и отменить нормы, которые дискриминируют, криминализируют и причиняют вред людям, живущим с ВИЧ и подвергающимся риску ВИЧ, включая законы, криминализирующие секс-работу, употребление наркотиков, однополые отношения и нераскрытие ВИЧ-статуса. По словам экспертов, они мешают доступу к медицинским услугам.

2. Защитить право на доступ к медицинской помощи

обеспечивать конфиденциальность;

обучать медицинских работников и внедрять политику нулевой терпимости к дискриминации;

прекратить практику обязательного тестирования на ВИЧ;

обеспечивать качественную и сострадательную помощь для всех.

3. Снижать стигму в сообществах

опровергать мифы и дезинформацию о ВИЧ;

поддерживать просвещение и повышение осведомленности;

укреплять эмпатию и понимание.

4. Поддерживать ответные меры, возглавляемые сообществами

финансировать организации, возглавляемые людьми, живущими с ВИЧ;

обеспечивать их значимое участие в принятии политических решений;

укреплять сети взаимопомощи;

защищать право сообществ лидировать в ответных мерах на ВИЧ.

Отметим, что ежегодно 1 марта проводится международный день ООН «Ноль дискриминации».

В 2026 году UNAIDS призывает правительства, поставщиков медицинских услуг, работодателей, сообщества и каждого человека прислушаться к голосам людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, и действовать на основе данных. Чтобы никто не чувствовал свою уязвимость из-за ВИЧ-статуса, а системы здравоохранения стали пространством, где можно проходить тестирование, получать лечение и уход без дискриминации.